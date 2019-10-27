Şimdi onlar düşünsün

Fenerbahçe, dün Konyaspor karşısında oynadığı etkili futbol ve farklı galibiyetle rakiplerinin birbiriyle oynayacağı haftada rahat bir nefes aldı.

Maçın en etkili mesajını teknik direktör Ersun Yanal verdi. Haftalardır eksik kadroyla çalışan, ideal 11'ini oluşturamayan Yanal, özellikle kanat forvetleri takıma geldiğinde neler yapabileceğini tüm kesimlere gösterdi. Rodrigues'in sakatlıktan sonra hazır hale gelmesi, Moses'in takıma dönmesiyle Yanal, vadettiği hücum futbolunu taraftarlara sundu.

Geride kalan haftalarda Fazla orta sahayla sahaya çıkması ve temposuz futboluyla eleştirilen Fenerbahçe'de aslında dün maç öncesi bir tedirginlik vardı. Ligin en iyi savunma yapan, fizik olarak en diri takımlarından biriydi Konyaspor. Maça da presle başladılar. planları Fenerbahçe'ye şok gol atarak tedirginliğe sokmaktı. Yanal, tam takım olarak çıkardığı öğrencilerine dersini o kadar iyi çalıştırmış ki, rakibin Kadıköy'de yaptığı ön alan baskısını geçiş hücumlarıyla cezalandırdı. Rodrigues ilk 30 dakikadaki resitaliyle maça damgasını vurdu. 1 gol, 1 asist, Muric'e iki net fırsat oluşturma…

Fenerbahçe'yi dünkü maçta tek eleştireceğimiz nokta ise 45-70 arasıydı. Bu bölümde oyundan düşüp kontrol rakibe verildi ama bu da normaldi. Karşında ligin en diri takımı vardı ve ikinci yarıya bir tepki vererek çıkmaları normaldi. Ancak burada da devreye Ersun Yanal girdi. Oyundan düşen takımına hemen müdahele etti ve Tolga Ciğerci hamlesi yaptı. Tolga'nın oyuna girmesiyle orta saha üstünlüğünü tekrar aldı Fenerbahçe ve iki müthiş golle farka koştu. Fenerbahçe iyi oynamadığı 20-25 dakikalık bölümde bile rakibine tek bir net fırsat vermedi. Bu çok çok önemli bir detay.

Dikkati çekti mi bilmem ama Fenerbahçeli futbolcuların Golden sonraki sevinçleri görülmeye değer. Her Golden sonra bir bütün olan takımda Ozan Tufan'ın Ersun Yanal'a koşması başta yan kulübe olmak üzere birçok mesaj içeriyordu. Gustavo da attığı akıl dolu Golden sonra yedek kulübesinin önüne büyük bir hırsla gelmesi, kaptan Emre'nin bu gole sevinci günün en iyi kareledi.

Sonuç olarak Fenerbahçe hedefledi şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Şimdi şampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir birbirileriyle oynayacakları haftada ne yapacaklarını düşünsünler. Fenerbahçeliler de çaylarını, kahvelerini alıp haftayı keyifli bir şekilde bu maçları izlesinler. Kısaca Fenerbahçe rakiplerine mesajı verdi, “Şimdi onlar düşünsün”…