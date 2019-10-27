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Samsunspor’da teknik direktör İrfan Buz istifa etti
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Samsunspor’da teknik direktör İrfan Buz istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör İrfan Buz'un istifa ettiğini bildirdi.

27 Ekim 2019 14:32

Yılport Samsunspor, teknik direktör İrfan Buz’un Sancaktepe FK beraberliği sonrası istifa ettiğini açıkladı. Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yılport Samsunspor Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını Futbol A.Ş.Yönetim Kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilen Sayın İrfan Buz´a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Son güncelleme 14:32 | 27 Ekim 2019
irfan buz Samsunspor
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