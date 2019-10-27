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Romanya’da Andone’ye eleştiri yağmuru!
Süper Lig

Romanya’da Andone’ye eleştiri yağmuru!

Galatasaray’ın Brighton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü isim Florin Andone ülkesi Romanya'da milli takım için gösterdiği performans ile ilgili eleştirildi.

27 Ekim 2019 12:33

26 yaşındaki golcü futbolcu, sakatlığı nedeniyle formanın uzağında kalan Radamel Falcao'nun yokluğunda sarı-kırmızılılar için gol ümidi olurken, kendisiyle ilgili gelişmeler Romanya'da da yakından takip ediliyor.

Digisport’ta yer alan haberde futbolcunun milli takım performansına yönelik bir değerlendirmede bulunuldu. Deneyimli forvetin 2015'ten beri Romanya Milli Takımı forması giydiği belirtilen haberde “Ancak kulüplerinde sergilediği performansı milli takıma yansıtamadı. Milli takımda sık gol atamadığı için kendisine yöneltilen eleştiriler eksik kalmadı” ifadelerine yer verildi. Andone'den milli takımda daha çok gol atmasının beklendiği ancak oyuncunun bunu başaramadığı belirtildi.

İLK RESMİ GOLÜNÜ YENİ ATTI

Romanya formasını 25 maçta giyen ve 2 golü bulunan Florin Andone, resmi maçlardaki ilk golünü geçen ay İspanya'ya atmıştı. Galatasaraylı futbolcuya yapılan eleştiriler akıllara Lionel Messi'yi getirdi. Barcelona'nın yıldız futbolcusunun, kulübündeki performansı Arjantin Milli Takımı'na taşıyamadığı eleştirileri yıllardır futbol kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Son güncelleme 12:46 | 27 Ekim 2019
eleştiri florin andone galatasaray romanya
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