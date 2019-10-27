Rıdvan Dilmen’den teknik adam yorumu! ‘Yavaş yavaş kıyımlar başladı’

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maç hakkında NTV’de yorumlarda bulundu. İşte Dilmen’in açıklamaları…

G.SARAY İÇİN AVANTAJ OLMALI

Fatih Terim’in kulüpteki durumunun Galatasaray için avantaj olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, “Fatih Terim’in sezonu bitireceğine garanti verebilirim. 18 kulüp içerisinden garanti verebileceğim tek isim. Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Ünal Karaman da dahil tek isim Fatih Terim. Kıyımlar başladı zaten yavaş yavaş. Erol hoca şu an Alanyaspor ile çok iyi durumda ama 4 maç kaybetsin gönderilir. Bu Galatasaray futbol takımı için bir avantaj olmalı aslında” dedi.

AVCI’DAN BUNU BEKLEMİYORDUM

Abdullah Avcı’nın gösterdiği performansa şaşırdığını belirten Dilmen, “Abdullah Avcı’dan bu tabloyu hiç beklemiyordum. Bugün bir gazete Abdullah Avcı için, Başakşehir oyunundan vazgeçmedi diyor. Ben Başakşehir oyununu oynadığını düşünmüyorum. Aksine Başakşehir oyununu oynamalı diye düşünüyorum. Bireysel anlamda oyuncular maça basit başlamalı. Teknik adamlarda öyle” şeklinde konuştu.

KAYBEDİNCE HERKES TOZ OLUR

Rıdvan Dilmen yorumlarını “Şimdi başarıyı çok kişi sahiplenir. Derbi kazanırsınız, 3 gün sonrada gazetede şöyle yazar ; “soyunma odasına indi böyle böyle dedi”. Ama kaybedince herkes toz olur. Beşiktaş’ın başarısızlığında teknik direktör tabiki suçludur ama yönetimden, oyuncuya kadar da herkesin payı vardır.” ifadeleriyle tamamladı.