MAÇ SONUCU | Roma Milan 2-1 | Mert Çetin ilk kez…

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Roma, konuk ettiği Milan’ı 2-1 yendi. Roma’da yer alan milli futbolculardan Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmazken, Mert Çetin ise maça 77. dakikada Spinazzola’nın yerine oyuna dahil olarak bu sezon Serie A’da ilk kez resmi bir maçta Roma forması giymiş oldu.

Mert Çetin, sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma’ya 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakaya, iki takım da dengeli ve kontrollü hücumlarla başladı. 37’inci dakikada Roma’da Mancini’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait durumdaki Edin Dzeko, topu ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Milan, daha baskılı başladı ve 55. dakikada Theo Hernandez’in golüyle skoru eşitledi: 1-1. Roma’dan bu gole yanıt gecikmezken, Nicolo Zaniolo, ev sahibi takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Müsabakanın son bölümünde Milan, Hakan Çalhanoğlu ile bulduğu iki pozisyonda golü bulamayınca Roma, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ | Liverpool 2-1 Tottenham Hotspur | Liverpool`dan muhteşem geri dönüş Liverpool Tottenham Hotspur maçı ile Premier League`de heyecan devam etti. Klopp`un öğrencileri 1-0 geri düştükleri maçı 2-1 kazanmayı başardı ve oldukça kritik bir galibiyet elde etti. İşte maçın özeti ve detaylar... İlgili Haberi Oku

HAKAN VE MERT SARI KART GÖRDÜ

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11’de başlarken, 73. dakikada yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Roma formasını ilk kez resmi bir maçta giyen Mert Çetin, 83. dakikada Hernandez’e yaptığı faul sebebiyle maçın hakeminden sarı kart da gördü.

Puanını 16’ya yükselten sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer aldı. Sezona kötü giriş yapan Milan ise bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı, Roma Kulübünden olaylı şekilde ayrılan takımın efsane oyuncusu Francesco Totti de izledi. Totti’nin, bu ayrılıktan sonra ilk kez Olimpiyat Stadı’na gelmesi dikkati çekti.