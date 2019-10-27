MAÇ ÖZETİ | Liverpool 2-1 Tottenham Hotspur | Liverpool’dan muhteşem geri dönüş

İngiltere Premier League’de oynanan maçta Liverpool, sahasında Tottenham Hotspur’u 1-0 geri düştüğü müsabakada 2-1’lik skorla mağlup etti. Lider Liverpool, Anfield Road Stadı’nda ağırladığı Tottenham karşısında 1. dakikada Harry Kane’in attığı golle geriye düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

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Karşılaşmanın 52. dakikasında Jordan Henderson ile beraberliği yakalayan Liverpool, 75. dakikada Muhammed Salah’ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Liverpool, bu galibiyetle puanını 28’e çıkarırken, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Jürgen Klopp’un öğrencileri, sahalarında üst üste 12. lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Emery`den Mesut Özil eleştirilerine yanıt Arsenal`in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut`un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. dedi. İlgili Haberi Oku