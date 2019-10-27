MAÇ SONUCU | Giresunspor Eskişehirspor 3-1 | Kritik maçta gülen Karadeniz ekibi

TFF 1. Lig’in 9’uncu haftasında, düşme hattında yer alan iki ekibin mücadelesinde Giresunspor, sahasında Eskişehirspor’u 3-1 yendi.

Bu galibiyetle puanını 8 yapan Giresunspor, düşme hattından çıkarak 14’üncü sıraya yerleşti. Eksi 5 puandaki Eskişehirspor ise son sırada kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas

Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın), Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Tanase), Rusescu

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Berkay Dabanlı, Sissoko, Cemali Sertel (Dk. 61 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Sekidika, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı

Goller: Dk. 51 Bekir Yılmaz, Dk. 58 Özgür Can Özcan, Dk. 86 Tanase (Giresunspor), Dk. 66 Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Furkan Balaban, Dk. 17 Issah, Dk. 69 Erdal Akdarı, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 35 Bekir Yılmaz, Dk. 75 Tanase (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Landel sol kanattan Del Valle´yi gördü. Del Valle´nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

3′ Kaleci Ebrar uzun oynadı, Hakan kontrol etti ve pasını Jesse´ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunu Adriano iki hamlede kontrol etti.

17′ Mehmet Taş´ın sağ kanattan yakın kale direğine ortaladığı topa Özgür Can yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

19′ Landel´in taşıdığı topta Muhammed Ertürk ortaladı, bu kez Rusescu kafayla topu ağlara yollamak istedi ancak Ebrar başarılıydı.

26′ Murat Akça´nın sağ kanattan arka direğe yolladığı ortaya Rusescu yükseldi. Kaleci Ebrar zor pozisyonda tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi.

43´üncü dakikada Issah´ın pasına hareketlenen Jesse, sol kanattan ceza sahasına girip sert bir vuruş denedi ancak top az farkla yandan auta çıktı.

GOL! 51′ Bekir göğsüne aldığı darbe sonrasında yere düşürüldü ve kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Bekir Yılmaz geçti. Bekir´in akıl dolu vuruşu üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0

53′ Muhammed Bayır sol kanattan ortaladı, Muhammed Ertürk kafa vuruşunu yaptı ancak bu vuruştan sonuç gelmedi.

GOL! 58′ Sağ kanattan Muhammed Ertürk´ün arka direğe ortaladığı topu Del Valle göğsüyle yumuşattı ve bekletmeden pasını Özgür Can´a aktardı. Özgür Can´a ise sadece dokunmak kaldı: 2-0

64′ Erdal´ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa Sissoko gelişine vurdu. Kaleci Adriano topu köşeden kornere çeldi.

GOL! 66′ Sissoko, Jesse ile duvar pası yaptı ama top Jesse´de kaldı. Jesse sert vurdu, savunmadan dönen topu Milinkovic düzgün bir vuruşla Adriano´nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1

81′ Kamal Issah yarı sahadan aldığı topla hızla ceza sahası bölgesine geldi. Vuruşunda top çok az farkla üstten auta gitti.

GOL! 86′ Del Valle´nin kullandığı köşe atışında Tanase topu kafayla kaleye gönderdi. Eskişehirspor kalecisi Ebrar topa müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu: 3-1