MAÇ SONUCU | Galatasaray Doğa Sigorta 83-64 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 83-64 yendi.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Derbi, mücadele gücü yüksek başlarken pota altında hücum ribauntlarıyla etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. dakikayı 5-3 önde geçti. Topu iyi çeviren ve pota altından sayılar üreterek sarı-kırmızılı takıma karşılık veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-8 üstün bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı top kayıplarıyla geçilirken sarı-lacivertli ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 8. dakika biterken farkı 11 sayıya çıkardı: 8-19. Galatasaray Doğa Sigorta, bu dakikadan sonra hücumda tempoyu artırsa da Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlere sahne oldu. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Doğa Sigorta, 14. dakikada Harrison’ın üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya düşürdü: 27-28. Hücum ribauntlarında etkili olmayı sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 32-32. Devrenin son dakikalarında tempo yeniden yükseldi. Fenerbahçe Beko, oyuna kenardan dahil olan Williams’ın dış atış isabetiyle soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Bobby Dixon, Başantrenör Zeljko Obradovic’in fırçasından kaçarken… pic.twitter.com/5LyG0PZAAW — SKOR (@SozcuSkor) October 27, 2019

İkinci yarıya Galatasaray Doğa Sigorta, Whittington’ın peş peşe bulduğu basketlerle başladı ve 22. dakikada öne geçti: 40-39. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken sarı-kırmızılılar, 26. dakikayı 47-46 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, Sloukas’ın basketleriyle rakibinin farkı açmasını engellerken ev sahibi ekip, pota altında Auguste ve Whittington’la etkili oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 58-55 önde girdi.

Son çeyreğe arka arkaya üç sayılık basketlerle başlayan sarı-kırmızılı takım, 33. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 66-57. Hücumda boş atışlardan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, top kayıplarıyla da oyun ritmini kaybetti. Galatasaray Doğa Sigorta, Webster’ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bir dakika sonrasında farkı çift hanelere taşıdı: 69-57. Periyodun yaklaşık 4,5 dakikasında skor üretemeyen sarı-lacivertli takım, son anlarda oyundan düştü. Üç sayılık isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 76-59. Kalan sürede farkı 19 sayıya (80-61) kadar yükselten sarı-kırmızılılar, derbi maçı 83-64 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Moore 9, Harrison 14, Göksenin Köksal, Auguste 8, Whittington 20, Yiğit Arslan 3, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4

Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 16, Melih Mahmutoğlu 10, Williams 14, Vesely 4, Berkay Candan 2, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 4, Datome

1. Periyot: 17-21

Devre: 35-37

3. Periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 38.21 Vesely (Fenerbahçe Beko)