MAÇ SONUCU | Adana Demirspor Fatih Karagümrük 1-1 | Liderlik fırsatı kaçtı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor evinden Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu galibiyetle ligde liderlik koltuğuna oturma şansını tepen Fatih Karagümrük, 16 puanla 3’üncü sırada yer aldı. Puanını 11 yapan Adana Demirspor ise 10’uncu sırada kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Emrullah, Adil (Semih dk. 41), Traore, Vedat (Samed dk. 82), Hakan, Volkan, Sinan (Erdal dk. 86), Levent, Mehmet, Stokes, Rassoul

Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Mustapha, Tevfik, Orhan

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Fatih Karagümrük: Saranov, Dobrovoljc, Darri (Nkasiobi dk. 60), Zeki (Barış dk. 45), Erkan, Koray (Ramazan dk. 77), Abdülhamit, Mervan, Sabo, Çağrı, Bülent

Yedekler: Aykut, Efe, Turgut, Barış, Stefan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Vedat (dk. 45) (Adana Demirspor), Mervan (dk. 28) (Fatih Karagümrük) Adana’da galip yok Sarı Kartlar: Vedat, Hamıdou, Levent (Adana Demirspor), Sabo, Koray (Fatih Karagümrük)

Liderlik fırsatı kaçtı

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Adana Demirspor'un sağdan geliştirdiği atakta derine inen Levent içeriye isabetli bir orta atarak topu ceza sahası içindeki Stokes ile buluşturdu. Stokes pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda topu dışarı yolladı.

GOL! 27′ Fatih Karagümrük'ün kontra atağında ceza sahasına çalımlarla ilerleyen Erkan ceza sahasına pas attı. Topla buluşan Mervan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 45′ Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Levent içeriye dönerdi. Topa iyi yükselen Vedat kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

52′ Adana Demirspor kontra atağında soldan topla buluşan Stokes içeriye doğru kat etti. Ceza sahasına girer girmez şut atan Stokes'un vuruşunda top çok az farkla auta gitti.

74′ Adana Demirspor, sol kanattan Stokes ile atağa çıktı. Stokes'un ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Volkan Şen, vuruşunda topu auta attı.