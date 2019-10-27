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Liverpool Tottenham canlı izle: Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Liverpool Tottenham canlı izle: Liverpool Tottenham maçı hangi kanalda?

Premier Lig'de son yılların en etkili ekiplerinden olan Liverpool ve Tottenham bu akşam karşı karşıya geliyor. Liverpool Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda?

27 Ekim 2019 20:10

Liverpool Tottenham maçı Premier Lig’de bu hafta en dikkat çeken maçlar arasında. 1 maç eksikle liderlik koltuğunda oturan Muhammed Salah’lı Liverpool sahasında Harry Kane’li Tottenham’ı konuk ediyor. İşte maçın kanalı…

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Tottenham maçı bugün saat 19.30’da başlayacak. Mücadele Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanıyor işte canlı izleme linki. Canlı izleme bağlantısı ücretli üyelik işlemleri gerektirebilir.

LİVERPOOL TOTTENHAM CANLI İZLE

Son güncelleme 20:10 | 27 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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