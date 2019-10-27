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La Liga’da 46 yıl sonra bir ilk…
İspanya La Liga

La Liga’da 46 yıl sonra bir ilk…

Kadrosunda İsmail Köybaşı'nın olduğu Granada, bu sezon çıktığı La Liga'da 46 yıl aradan sonra bir ilki yaşadı.

27 Ekim 2019 23:45

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 10. hafta sonunda Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu. Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis’i 1-0 yendi. Granada’nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi.

La Liga’ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada’yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga’da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor.

Son güncelleme 00:14 | 28 Ekim 2019
granada la liga real betis
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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