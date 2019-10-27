Kruse’nin yokluğu yeni bir plana dönüştü

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 5-1'lik net bir galibiyet aldı. Özellikle ilk yarıda rakibinin oyuna girmesine neredeyse hiç izin vermeyen ev sahibi, ilk 45 dakikada kale ayırmaksızın 4 gol kaydetti.

Topu önünde isteyen kanat oyuncularına kavuşan Ersun Yanal'ın maça baskın hücumlar yapma planı ile başladığını gördük. Bu planla pozisyonlar bulundu, alışageldiği gibi bu şanslar bazen kale önünde bazen oraya gelemeden harcandı. Ancak terazinin dengesi alışagelmedik bir yerden, çok uzaklardan bozuldu. İlk yarı kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Rodrigues, çok da repertuarında olmayan bir şekilde oyunu ve kilidi açtı. Bu sürpriz, karşılaşmanın tüm hikayesi haline geldi ve maç içi psikolojik avantajını gelgitlere bırakmayan Fenerbahçe 4 uzak şut ile 3 puana uzandı.

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin Emre'siz bir plana da ihtiyacı var diye yazmıştım. Dün akşam sahada Emre varken bile Emre'siz bir planın izlerini gördük aslında. Kruse'nin ikamesi olarak -ve acı çektiği yüzünden okunurken- görevi üstlenen 39'luk veteran maçta çok etkin değildi. Buna rağmen sarı lacivertli oyuncuların ofansif kararlarında Kruse'sizlikten kaynaklanan bir noksanlık hissedilmedi. Bunu sahadakilerin başarısı kadar Alman oyuncunun bugüne kadar ortaya koyduğu standartın vasatlığıyla açıklamak mümkün. Kruse çok kaliteli ve kariyerli bir oyuncu, aynı zamanda çok zeki. Çok eforsuz 5 asist yaptı. Ancak Fenerbahçe'nin, Milli marş söyleme jestlerindense, Kruse'nin fazla kilolarından kurtulmasına, kendine iyi bakmasına ihtiyacı var. Aksi takdirde Fenerbahçe'ye uzun vadeli Kruse'siz bir plan da gerekecek.

Bu orta saha stratejilerinin iki anahtarı ise Gustavo ve Ozan. Onların yanına eklenebilecek Tolga-Tolgay-Emre üçgeniyle Yanal'ın ekibi oyunu geriden kuran değil rakibi bozan ve baskın yapan, uzun toplarda ribaund kovalayan bir kimliğe dönebilir. Ciğerci – Emre değişikliği sonrasında bu sezon görmediğimiz bir Fenerbahçe kıskacı izledik. Yanal özellikle skor avantajlı senaryolar için cebine bir plan daha ekledi. Bu 3 puan kadar değerli.

Fenerbahçeli oyuncuların bazılarını bireysel olarak kısaca değerlendirirsek;

Gustavo: (9/10) Golü atmasa da maçın adamı oydu. Marsilya'nın arkasından neden bu kadar gözyaşı döktüğünü görebiliyoruz. Takımın oyun merkezi o, doğru yerde hızlanıyor, doğru zamanda bekliyor, doğru hamleyi yapıyor. Onun sayesinde daha kompakt bir Fenerbahçe izliyoruz. Bir eleştiri noktası olarak sırtında oyuncu olmadığında topla mesafe kat edebilecekken kalesine doğru oynama rutinini söyleyebiliriz. Basketbolda tam sahada kısalara pres geldiğinde bazen uzunun topu karşı sahaya getirdiğini görürüz. Hem Ozan hem Gustavo riske girmeden, doğru zamanlamalı driplinglerle bunu yapabilecek kaliteye sahip.

Rodrigues: (8/10) İlk yarı moralli/özgüvenli bir Garry'nin gelebileceği tavanı izledik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin kontrasızlığı içinde tempo kaybetmese puanım 10 olabilirdi.

Ozan: (8/10) Hala eksikleri var. Mesela ilk dokunuşu gelişmeye açık. Ancak bu yeni Ozan'da eskisinde olamayan bir olgunluk mevcut. İyi oynamanın, takdir edilmenin tadını çıkararak oynuyor. Daha önce kamburu olan taraftarla ilişkisi artık onun en büyük gücü.

Serdar: (7/10) Formayı bir orta saha oyuncusuna kaptırmak onu çok hırslandırmış. (Aynısını Sadık için de söyleyebiliriz) Onun iyi performansı Zanka'yı da yukarı çekiyor. Bu kadar çok sakatlık döngüsüne girmese kariyeri bambaşka olabilirdi.

Altay: (6/10) Konyaspor'un uzaktan yediği gollerde top hep zor yerlere gitti. Ama Altay onları da kurtarabilecek kadar iyi bir kaleci. Zaten onun bu yaşta Fenerbahçe kalesinde olmasını sağlayan da ‘Yese kimse bir şey demez' pozisyonlarını çıkartabiliyor olması. Bu sezon çok maçta oyunun kırılma noktalarında gole izin vermediğini gördük, dün akşam da yine 3-1 iken çok zor bir kurtarışı var. Altay'ın sorunu ise maç içindeki az tehlikeli anlar. Basit hata sayısı hala çok fazla, savunma ile iletişimi zayıf.

Isla: (4/10) Doğru kanat varyasyonlarına giriyor ama sakatlıktan döndüğünden bu yana hücum sonlarında bir kara deliğe dönüşmüş durumda. Formunu artırmazsa Dirar dönüşünde kulübe yolları gözükebilir.

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