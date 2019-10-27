İstanbul’da bir derbiden daha fazlası! Beşiktaş – Galatasaray…

Süper Lig’de 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Vodafone Park’ta saat 19:00’fa başlayacak dev derbide Mete Kalkavan düdük çalacak. Nefes kesecek mücadele beIN SPORTS HD 1’den ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER;

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Necip, Caner, Güven

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli (Emre Mor), Belhanda, Lemina, Babel, Andone

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz ekibi Braga’ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü.

Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım da, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 7. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine “dur” demek istiyor.

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig’deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda oynayabilecek. Galatasaray’da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Diaby, N’Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunuyor.

Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N’koudou, Ruiz ve Douglas’la ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.