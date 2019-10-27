Herkes kendi yerinde

FENERBAHÇE'DE taşlar yerine iyice oturuyor. Sakatların iyileşmesi sonrasında Ersun Yanal'ın elinin ne kadar güçlendiği dünkü Konya maçında net şekilde görüldü. Artık herkes kendi yerinde Fenerbahçe de yerli yerinde.

DEFANS hattı oturdu, sezon başından beri sağda solda dolaşan Ozan Tufan gerçek bölgesinde. Basıyor, ısırıyor, dikine gidiyor. Gustavo ile birlikte rakibe geçit vermiyor. Gustavo demişken… Bu ligin üzerindeki Brezilyalı futbolcu kalitesini ve klasını her hafta üstüne koyarak gösteriyor.

MAÇA ön alan baskısıyla başlayan Konyaspor'un direncini kıran ise Rodrigues oldu. Açık alan bulduğunda, süratiyle ve vuruş tekniğiyle kilidi rahatça nasıl açtığını dün gösterdi. Galatasaray'daki eski günlerinden esintiler sundu. Denizli maçının yıldızı Tolga Ciğerci de Moses'ın dönüşüyle kenara geldi. Dedik ya Ersun Hoca bölgesinde oynayan kimse artık ilk tercih olarak ona şans veriyor.

VEDAT Muriqi ile en uçtan presi başlatan Fenerbahçe, Gustavo-Ozan'la zaten ortada çok güçlü. Emre Belözoğlu'nun koşmasına bile gerek kalmıyor. Süper Lig'in en diri takımlarından Konyaspor'a karşı bu kadar üstün oynamak kolay iş değil. Takım halinde dengeli ve ne yaptığını bilen bir futbol ortaya koyunca da taraftarını mest eden bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor.

Yazarın Diğer Yazıları