SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Umut'ları yeşerten üç puan!
Güncel puan durumu: 9. Haftadaki derbi sonrası son tablo…
Süper Lig

Güncel puan durumu: 9. Haftadaki derbi sonrası son tablo…

Beşiktaş Galatasaray maçının ardından Süper Lig'de puan durumu yeniden kızıştı. Lig'e kötü başlayan Beşiktaş bu sonuçla umutlanırken, sarı kırmızılılar 7. sıraya geriledi. İşte güncel durum...

27 Ekim 2019 21:08

Beşiktaş Galatasaray maçından ev sahibi ekip 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve puan durumu yeniden şekillendi, Beşiktaş’la Galatasaray arasındaki puan farkı 1’e indi. İşte puan durumunda güncel tablo…

GÜNCEL PUAN DURUMU

27 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Galatasaray Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig`de dokuzuncu hafta heyecanı devam etti. Pozisyonlar ve yüksek tempoya sahne olan dev derbide taraflar kıran kırana bir mücadele verdi. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Umut`un 69`da attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Olumsuz havayı dağıtan Kartal, adeta lige döndü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:08 | 27 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 16:30
1
-
4
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
Bugün - 16:30
0
-
2
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR