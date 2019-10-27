Güncel puan durumu: 9. Haftadaki derbi sonrası son tablo…

Beşiktaş Galatasaray maçından ev sahibi ekip 1-0&#8217;lık galibiyetle ayrıldı ve puan durumu yeniden şekillendi, Beşiktaş&#8217;la Galatasaray arasındaki puan farkı 1&#8217;e indi. İşte puan durumunda güncel tablo&#8230;. GÜNCEL PUAN DURUMU. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t27 Ekim 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tMAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Galatasaray\r. \t\t\t\tBeşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig`de dokuzuncu hafta heyecanı devam etti. Pozisyonlar ve yüksek tempoya sahne olan dev derbide taraflar kıran kırana bir mücadele verdi. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Umut`un 69`da attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Olumsuz havayı dağıtan Kartal, adeta lige döndü.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .