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Galatasaray’da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde yok
Süper Lig

Galatasaray’da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından bugün oynanacak Beşiktaş maçında olmayacağını açıkladı.

27 Ekim 2019 16:53

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olması nedeniyle derbide forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ryan Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.” ifadelerini kullandı.

Donk’un oğlunun apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi.

Son güncelleme 18:08 | 27 Ekim 2019
beşiktaş derbi galatasaray Ryan Donk
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