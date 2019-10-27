Galatasaray’da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde yok

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olması nedeniyle derbide forma giyemeyeceğini açıkladı.

Ryan Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.” ifadelerini kullandı.

Donk’un oğlunun apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi.