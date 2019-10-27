Galatasaray taraftarından Belhanda’ya, Beşiktaş taraftarından Babel’e tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Younes Belhada tribünlere çağırılmadı.

Şampiyonlar Ligi´nde Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken taraftarlarla atışan ve tribünlere el hareketleri yapan, ancak hafta ortasında sosyal medya hesabı üzerinden özür dileyen Belhanda, Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlere davet edilmedi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da eski futbolcuları Ryan Babel´i ısıkladı.

Karşılaşma öncesinde 3´lü çektirmek için deplasman tribününün önüne gelen Hollandalı futbolcu, Beşiktaş tribünlerince ıslıklandı.

ISLIKLANAN CANER 11´DE

Siyah beyazlılarda son haftaların eleştirilen bir başka ismi Caner Erkin ise derbi maça 11´de başladı. Braga maçında yenilen ikinci golün ardından taraftarın top ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto ettiği Caner Erkin, sakat isimlerin yokluğunda sol açıkta görev aldı.

FALCAO KADROYA ALINMADI

Galatasaray´da sakatlığı bulunan yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Sarı kırmızılı formayı son olarak Süper Lig´deki Fenerbahçe derbisinde giyen Falcao; Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş maçının kadrosunda da yer alamadı.

Galatasaray`da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde yok Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından bugün oynanacak Beşiktaş maçında olmayacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku