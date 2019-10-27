Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan’a tepki! Sosyal medyada olay oldu

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı yöneten Mete Kalkavan, 0-0 sona eren ilk yarıda, taraftarların büyük tepkisini çekti. Özellikle top oyundayken durduğu yerler eleştirilen Mete Kalkavan, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Birçok pozisyonda topun oynandığı alanda yer alan, bir kez de top kendisine çarptığı için oyunu durdurmak zorunda kalan Mete Kalkavan hakkında birçok taraftar, tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla ortaya koydular.

İşte sosyal medyada Mete Kalkavan hakkında yapılan eleştirilerden bazıları:

Bu mete kalkavan in çocukluğuna inmek lazım, sanki futbolcu olmak istemiş de olamamış gibi. Hiçbir hakem bu kadar topla oynamaya calışmamştr futbol tarihinde. Az çekil de çocuklar top oynasın hoca — PLASEBO (@ComShadowless) October 27, 2019

Allahını seven şu Mete Kalkavan ı ortadan alsın futbolcuların görüş açısını kapatıyor #BJKvGS — Onur Derman (@onimatik) October 27, 2019

mete kalkavan gs’nin ataklarını engelliyor 2 oldu — hülya ipek (@dreamm_93) October 27, 2019

Mete kalkavan leminaya sıkı markaj uyguluyor süper taktik :) #BJKvGS — Abdullah Şeker (@abdullahsekerz) October 27, 2019

Beşiktaş’ın en iyi savunmacısı Mete Kalkavan daha şimdiden bizim oyuncuların 3-4 pozisyonunu bozdu — Serhat KARA #21 (@serhatkara01) October 27, 2019

Mete Kalkavan beşiktaş stoperi gibi. Her atakta ona takılıyoruz. — İbrahim Güney®

Mete Kalkavan'ın maçın başından beri oyuncularımıza yakın markajı devam ediyor. Savunmada 12 kişi bjk. — Diego (@Loin_Lionn) October 27, 2019

Mete kalkavan hayatında ilk kez maç yönetiyormuş gibi her topun içinde, durması gereken yeri asla tutturamıyor — Düz Kasa İnsan (@beyinaforizma) October 27, 2019

Mete Kalkavan bırakda millet top oynasın — tezer_captain (@cpttezer41) October 27, 2019

Mete Kalkavan sürekli topun dibinde dolanıyor adamlar pas atacak önünde, top sürecek önünde, iki takıma da defansta yardım ediyor. Hoca sal biraz top oynansın diyeceğim top oynayan adam da yok ondan takıl kafana göre. — SarrininSonSigarası (@Cigar_of_Sarri) October 27, 2019