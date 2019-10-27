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Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan’a tepki! Sosyal medyada olay oldu
Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan’a tepki! Sosyal medyada olay oldu

Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği derbinin hakemi Mete Kalkavan, ilk yarıda durduğu yerler nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

27 Ekim 2019 19:51

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçı yöneten Mete Kalkavan, 0-0 sona eren ilk yarıda, taraftarların büyük tepkisini çekti. Özellikle top oyundayken durduğu yerler eleştirilen Mete Kalkavan, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Birçok pozisyonda topun oynandığı alanda yer alan, bir kez de top kendisine çarptığı için oyunu durdurmak zorunda kalan Mete Kalkavan hakkında birçok taraftar, tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla ortaya koydular.

İşte sosyal medyada Mete Kalkavan hakkında yapılan eleştirilerden bazıları:

Son güncelleme 20:15 | 27 Ekim 2019
beşiktaş galatasaray mete kalkavan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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