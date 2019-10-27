Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu.

Oynanan oyundan memnun olmadığını belirten Fatih Terim “Bazılarına son şanslarını verdik” ifadesini kullandı.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“Burada biri bedel ödüyorsa bu benim” diyen Fatih Terim “Düşünebiliyor musunuz Şampiyonlar Ligi’nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama paylaşamıyoruz. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Öyle görünüyor. Bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz. Herkes için söylüyorum. Kimseyi bunun dışına sokmuyorum. Oyun için üzgünüm. Çok alışkın değiliz bu kadar süre, en azından böyle oynamaya… Bazılarına son şanslarını verdik. Ocak’a kadar tabi bizimle olacaklar. Ama artık bizim istediklerimizi yapan isimlere daha fazla şans vereceğiz.”

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Beşiktaş maçını da değerlendiren Fatih Terim, şunları söyledi:

“Oyunu değerlendirmeden önce Galatasaray’ı değerlendireyim. Gerek bireysel, gerek takım olarak her şeyin farkındayız. Açıkçası gerek taktik anlayışı, gerek oyuncu tercihlerinin farkındayız. Değiştirmeye de çalışacağız ama bir yerden başlarsak doğru yola girer miyiz diye, oyuncu ısrarım da bundan. Yoksa her şeyin farkındayız. Açıkçası Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. Yoksa ilk yarı oyunu tamamen rahat oynayan, 18’e girip 7 şut atıp bir tane kaleyi bulmayan bir oyun var. Ama ikinci yarı hiçbir şey yokken, Marcao çıksa ofsayt, vurdurmaması lazım, geriden gelip gol yiyoruz. Buna da cevap veremiyoruz. Galatasaray gibi oynamak için mücadele etmemiz lazım. Bunu da biliyoruz ama bir yandan Pazartesi-Çarşamba oynadığımız için engel olamıyoruz. Üzgünüm ama sonuç itibariyle lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek ligde böyle oynamaya devam etmeyeceğiz inşallah. Devam edersek daha çok sıkıntılar olabilir.”