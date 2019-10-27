MAÇ SONUCU | Göztepe 1-4 | Süper Lig 9. hafta

Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşan İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, deplasmandan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtaki gol perdesini 27. dakikada Haris Hajradi açtı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe 45+3’te Berkan Emir’in kornerden direkt kaleye gönderdiği topta golü buldu ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarının bitiş düdüğüyle hakem Ümit Öztürk’e itirazlarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa 51. dakikada kazandığı penaltı ile 2-1’lik üstünlüğü yakalarken bu golden sonra Göztepe takımı oyunun kontrolünü tamamen kaybetti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mustafa Pektemek, 90+3. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın attığı gollerle Kasımpaşa mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 11 puana ulaşırken Göztepe 9 puanda kaldı. MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Denizlispor Gençlerbirliği Denizlispor maçı ile Süper Lig`de 9. hafta heyecanı devam etti. Ligin alt bölümünü yakından ilgilendiren maçta üç puan 2-0`lık skorla konuk ekip Yukatel Denizlispor`un oldu. İlgili Haberi Oku