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Caner Erkin Antalya deplasmanında yok
Beşiktaş

Caner Erkin Antalya deplasmanında yok

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

27 Ekim 2019 21:01

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77’inci dakikasında hakem Mete Kalkavan’a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner Erkin, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Son güncelleme 21:01 | 27 Ekim 2019
beşiktaş Cane Erkin galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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