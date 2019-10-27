Borussia Mönchengladbach zirveyi bırakmadı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-2 yendi. UEFA Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga’da 9. haftanın kapanış maçında Borussia Park’ta Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 28. dakikada Marcus Thuram ve 45. dakikada Oscar Wendt’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Eintracht Frankfurt 59. dakikada Danny da Costa’nın golüyle skoru 2-1’e getirdi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Borussia Mönchengladbach 75. dakikada Nico Elvedi’nin kaydettiği golle durumu 3-1 yaptı. Konuk ekip, bu gole 79. dakikada Martin Hinteregger ile cevap verdi ve farkı yeniden 1’e düşürdü. Borussia Mönchengladbach 85. dakikada Denis Zakaria ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 19’a çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise 14 puanla 9. sıraya geriledi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Wolfsburg sahasında Augsburg ile 0-0 berabere kaldı.