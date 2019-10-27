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Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda?
Süper Lig

Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray maçı için artık sadece birkaç saat kaldı, Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Süper Lig'de 9. haftanın dev maçının merak edilenleri...

27 Ekim 2019 17:00

Beşiktaş Galatasaray maçı için nefesler tutuldu ve taraftarlar merakla maç saatini bekliyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'fa başlayacak dev derbide Mete Kalkavan düdük çalacak. Nefes kesecek mücadele beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

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BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Diaby, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'la ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Son güncelleme 17:00 | 27 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
8 4 15
5 Sivasspor
9 4 15
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