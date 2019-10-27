İstanbul’da dev derbi! Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi nefesler tutuldu!

Beşiktaş Galatasaray canlı! Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 9. hafta heyecanı dev derbiyle devam ediyor. Dokuz puanla 14. sırada yer alan ve hem ligde hem de Avrupa’da sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, derbi zaferiyle seyircisi ile barışmanın peşinde. Lige istediği girişi yapamayan ve 13 puanla 7. sıradaki son iki sezonun şampiyonu Galatasaray da derbide üç puan istiyor. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Necip, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic, Kartal, Erdem, Boyd, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray`da Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde yok Galatasaray`ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından bugün oynanacak Beşiktaş maçında olmayacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Falcao yine yok!

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamıyor. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi. Galatasaray'da ayrıca sarı kart cezalısı Ömer Bayram ve yabancı sınırından dolayı Ryan Donk da Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamıyor.

Eksikler Avcı’nın canını sıkıyor…

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Douglas, Victor Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Son maçta forma giyemeyen Gökhan Gönül ve Diaby 11’de yer alıyor.

Beşiktaş`ta Kevin N`Koudou ile Victor Ruiz kadrodan çıkarıldı! Süper Lig`in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde siyah beyazlı ekibe bir şok daha... Dev derbi öncesi sakatlıkları nedeniyle Kevin N`Koudou ile Victor Ruiz kadrodan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku