Bellona Kayseri Basketbol: 96 – Beşiktaş TRC İnşaat: 91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, normal süresi 77-77 tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş TRC İnşaat’ı iki uzatma sonunda 96-91 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İbrahim Altuntaş, İzel Deniz Pehlivan, Eyyüp Ayhan
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 11, Gizem Sezer 4, Gamze Zeren 5, Ivankovic 21, Burke 27, Gülse Uğur 1, Perisa 11, Kübra Siyahdemir 2, Barbee 14
Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 15, Anderson 31, Snytsina 25, Bahar Çağlar 14, Middleton, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 3, Elif Emirtekin 3, Melisa Korkmaz, Nisa Yalçın
1. Periyot: 19-19
Devre: 46-31
3. Periyot: 62-55
Normal süre: 77-77
1. Uzatma: 87-87
Beş faulle çıkanlar: 42.21 Kübra Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol), 49.26 Anderson, 49.37 Bogicevic (Beşiktaş TRC İnşaat)