Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş konuğu Galatasaray’ı derbide 1-0 mağlup ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, galibiyeti anlattı. Avcı, “Bugün en önemlisi el ele tutuşmuş, beraber hareket eden ve hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan, yapabildiklerini maksimum yapan bir Beşiktaş vardı sahada” dedi.

Abdullah Avcı, “Rakipten 7 kilometre fazla koşmak, kolay değil. Beşiktaş bu yarışın içinde zaten olacaktı ama bu bize ivme kazandıracak. Sezon başından beri birçok olumsuzluk yaşanmıştı. Hayat her gün yenileniyor, bugün de bizim için yenilendi” ifadelerini kullandı. Umut Nayir: `Şimdi ekstra mutluyum!` Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından galibiyeti getiren golü atan Umut Nayir açıklamalarda bulundu. Umut, Daha önceki 2 golümde galibiyet sevincini yaşayamamıştım, şimdi galibiyet golünü attığım için ekstra mutluyum dedi. İlgili Haberi Oku