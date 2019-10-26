Türkiye Kupası’nda hakemler belli dolu

Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Ekim Salı:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: Adem Sarıtaş

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor: Emre Kargın

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: Hakan Ceylan

16.30 Altay-Görelespor: Yiğit Peşin

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor: Levent Balcı

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: Turgut Doman

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe: Gürel Uzuner

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor: Semih Kurt

13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor: Alper Oran

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Payasspor-Manisa FK: Lütfullah Aslan

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: Mustafa Aydın

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Ferhan Kestanlıoğlu

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Yakup Özhan

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Burak Şeker

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor: Cihan Aydın

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor: Batuhan Gültek

13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor: Murat Erdoğan

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: Özgüç Türkalp

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor: Emre Malok

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: Alper Çetin