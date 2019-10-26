SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Amerikan konvoyu Kamışlı’dan geçip gözden kayboldu!
Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumu
Trabzonspor

Trabzonspor’da Abdulkadir Parmak’ın sağlık durumu

Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

26 Ekim 2019 18:41

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak’ın tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Son güncelleme 18:41 | 26 Ekim 2019
abdulkadir parlak trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 6 20
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Sivasspor
9 4 15
4 Fenerbahçe
8 4 14
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 15:00
2
-
1
Antalyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:30
0
-
1
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR