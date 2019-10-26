Swansea City taraftarından çirkin Emiliano Sala görseli: ‘Utanç verici…’

Cardiff şehrinin derbisinde Swansea City ile Cardiff City, Swansea’nin evi Liberty Stadium’da bir araya gelirken maç öncesi Swansea taraftarları çirkin bir harekete imza attı. Ev sahibi taraftarlar, Emiliano Sala’nın trajik ölümüyle dalga geçmek amacıyla sahte uçak biletleri bastırıp, yıldız futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasına gönderme yaptı. Swansea City taraftarları, sahte biletlerin üzerine Emiliano Sala’nın adını yazdı.

Sahte biletlerde varış yeri Cardiff, kalkış yeri Nantes olarak yer aldı. Uçuşun kaptanı olarak ise 2011 yılında hayatını kaybeden Cardiff City taraftarı Mikey Dye’nin ismi yazıldı. Uçuş numarası ise ölü anlamına gelen dead kelimesine benzer bir şekilde “D3AD” olarak yazıldı.

‘Utanç verici’

Konuyla ilgili olarak Swansea City yönetimi bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Güney Galler Derbisi öncesi sosyal medyada dönen utanç verici görselin farkındayız. Görselin ilk kaynağını tespit etmek için bir soruşturma yürüten Güney Galler Polisi ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Pazar günkü derbide bu olayla alakalı herhangi bir nefret suçu ve asayiş suçunda polisi kuvvetle destekleyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

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