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Semih Kaya gol attı, Prag farklı kazandı
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Semih Kaya gol attı, Prag farklı kazandı

Sparta Prag, milli futbolcu Semih Kaya'nın da gol attığı maçta, evinde ağırladığı Bohemians 1905'i farklı yendi .

26 Ekim 2019 20:22

Çekya Birinci Futbol Ligi’nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Bohemians 1905’i 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının son golünü attı.

Ligin 14. haftasında Sparta Prag, Bohemians 1905’i konuk etti. Ev sahibi ekip, 4’üncü dakikada Libor Kozak, 31’inci dakikada Guelor Kanga, 53’üncü dakikada Martin Hasek ve 71’inci dakikada Semih Kaya’nın attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.

Milli futbolcu, 2017’de transfer olduğu Sparta Prag’da geçen hafta ilk golünü kaydetmişti. Bu sonuçla beraber takımındaki 2. golünü atmış oldu.

Son güncelleme 20:22 | 26 Ekim 2019
Semih Kaya sparta prag
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
8 4 15
4 Sivasspor
9 4 15
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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