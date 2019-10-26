Pemra Özgen Cumhuriyet Kızları’nda ikinci

İstanbul TED Spor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda kalabalık bir seyirci kitlesinin önünde şampiyonluk maçına çıkan Pemra Özgen, Rus tenisçi Kamilla Rakhimova karşısında korttan 6-3, 5-7, 6-3´lük setlerle 2-1 mağlup ayrıldı. Hafta boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyen 33 yaşındaki milli tenisçi turnuva boyunca set kaybı yaşamadan finale çıkma başarısı gösterdi.

Kariyerinde 17 tekler zaferi bulunan, 2001’den bu yana 53 kez milli olan ve Türkiye Tenis Şampiyonalarında tüm yaş kategorilerinde tekler ve çiftlerde şampiyonluk kazanan ilk tenisçi olan Pemra Özgen’in ikincilik başarısı elde ettiği turnuvada ödülleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz takdim etti.