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Meksika’da pole pozisyonu Verstappen’in
Motor Sporları

Meksika’da pole pozisyonu Verstappen’in

Formula 1'de sezonun 18'inci yarışı Meksika Grand Prix'sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başlayacak.

26 Ekim 2019 22:46

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18’inci yarışı Meksika Grand Prix’sine Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Meksika’nın başkenti Meksiko City’deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, 1.14.758 derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Verstappen’in 0.266 saniye gerisinde 2’inci sırayı alırken, takım arkadaşı Sebastian Vettel liderin 0.412 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamana imza attı.

Meksika’da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Valtteri Bottas’tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6’ıncı şampiyonluğa ulaşacak.

Meksika Grand Prix’si, yarın TSİ 22.10’da gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 22:46 | 26 Ekim 2019
formula 1 Verstappen
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
8 4 15
4 Sivasspor
9 4 15
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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