Marius Sumudica’dan eleştirilere sert cevap: Eğer bu takım benimle küme düşerse…

Süper Lig’de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica, “Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım” dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Sumudica, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

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İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, şöyle konuştu:

“Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da bugün gördünüz. Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür. Biz takımı ligde tutarsak kendisi de gazeteciliği bıraksın. Ben de onun cevabını bekleyeceğim.”

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Kazanmayı hak ettiklerini ve çok iyi oynadıklarını söyleyen Sumudica, sözlerini şöyle tamamladı:

“Takımımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Bugün çok iyi mücadele ettik. Bir aile ortamı oluşturduk ve bugün birinci sırada olan takıma karşı oynadık. Bugün rakibimizden çok daha iyi oynadık. Açıkçası bugün kimin birinci sırada olması gerektiğini çok anlayamadım. Onların üzerinde çok baskı kurduk. Rakip oyuncular sürekli yere yatarak 6-7 dakika zaman çaldı. Bu nedenle mücadele için çok mutluyum. Ligin ilk yarısında en az 10 puan daha almamız lazım. Ben bu takımı ligde tutacağım.”