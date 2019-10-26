MAÇ SONUCU | Ümraniyespor Altınordu 4-0 | Altınordu İstanbul’da dağıldı

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Altınordu’yu 4-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Akabueze), Gomis, Gimbert (Dk. 84 Aykut Emre Yakut)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek, Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Derici), Yasin Ozan (Dk. 68 Fatih Aktay)

Goller: Dk. 9 ve 44 Gimbert, Dk. 28 Serkan Göksu, Dk. 38 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 14 Timur Temeltaş, Dk. 81 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 21 Ersel Aslıyüksek, Dk. 67 Berkay Samancı (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Gomes soldan son çizgiye kadar inip kale ağzına çevirdi, kaleci Erhan topu çeldi.

3′ Gomes soldan bir kez daha ceza sahasına girdi, arkadan yetişen Kerim müdahale ederek topu kalecisine kazandırdı.

GOL! 9′ Alaaddin sağdan kale sahasının uzak köşesine doğru gönderdi, kimsenin dokunamadığı topu Gilbert filelere yolladı: 1-0.

13′ Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Emircan yakın mesafeden vurdu, kaleci Erhan uçup topu direk dibinden kornere çeldi.

GOL! 28′ Alaaddin yine kale sahasının uzak köşesine doğru topu gönderdi, bu defa Serkan Göksu vurdu: 2-0.

36′ Alaaddin sağ çaprazdan ceza sahasına girip bu kez kendisi vurdu, top yan ağlarda kaldı.

GOL! 38′ Gomes savunmadan kaptığı topu Emircan’a verdi, bu futbolcu gelişine vurdu: 3-0.

42′ Alaaddin sağdan topu Serkan ile buluşturdu. Serkan’ın şutunda kaleci Erhan son anda uzanıp topu çeldi.

GOL! 45′ Emircan sağdan hızlı çıkıp topu kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Gimbert dokunarak topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

49′ Okan sağdan çizgiye inip penaltı noktasına gönderdi, Muhammed düzeltip vurdu, kaleci mutlak pozisyonda gole izin vermedi.

51′ Sağdan Okan Derici korneri ön direğe kullandı, Sinan kafayı vurdu, kaleci bir kez daha uzanıp topu çeldi.

60′ Kaleci Erhan’ın öne çıkıp uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, Timur orta sahaya yakın mesafeden topu bomboş kaleye gönderdi. Top üst ağlarda kaldı.

79′ Alaaddin kendi yarı sahasından alıp sürüklediği topla sağdan çizgiye indi ve penaltı noktasına ortaladı. Sinan araya girip mutlak golü önledi.