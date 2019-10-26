MAÇ SONUCU | Manchester City Aston Villa 3-0 (İngiltere Premier Lig)

Manchester City, Premier Lig’de 10. hafta mücadelesinde Etihad’da ağırladığı Aston Villa’yı 3-0’lık skorla mağlup etti ve Leicester City’den ikincilik koltuğunu geri aldı. Manchester City 1 maç fazlasıyla, 25 puanlı lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

İngiltere Premier Lig’in 10.haftasında Pep Guardiola’nın takımı Manchester City, Aston Villa’yı devirerek 3 puanı 3 golle aldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 46’da Raheem Sterling, 65’te Kevin de Bruyne ve 70’te İlkay Gündoğan kaydetti.

Ligdeki 7. galibiyetini elde eden City 22 puana ulaşırken 3 hafta sonra kaybeden Aston Villa 11 puanda kaldı.