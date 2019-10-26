MAÇ SONUCU | İstanbulspor Bursaspor 1-2 | Üç gol… Bir kırmızı kart… Kaçan penaltı…

TFF 1. Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor, deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 yendi.

Müsabakanın 32’inci dakikasında ev sahibi İstanbulspor’un İbrahim Yılmaz’la kullandığı penaltıda Bursaspor kalecisi Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Karşılaşmanın 23’üncü dakikasından sarı kartı bulunan İstanbulsporlu Ali Aytemur, 40’ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu galibiyetle puanını 15 yapan Bursaspor, 7’inci sıraya yükselirken, 11 puanda kalan İstanbulspor 9’uncu sırada yer aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Cemal Alpay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Patrick Etoga, Wellington, Duhan Aksu (Dk. 79 Ali Dere), Diouf, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 62 Allahyar Sayyadmanesh), Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 55 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Shehu, Aykut Akgün, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin (Dk. 67 Cüneyt Köz), Emirhan Aydoğan (Dk. 54 Atanasov), Recep Aydın (Dk. 90+4 Sedat Dursun), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 39 Aykut Akgün, Dk. 50 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 90+3 Berkay Görmez (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 40 Ali Aytemur (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Aydoğan, Dk. 52 Recep Aydın, Dk. 63 Selçuk Şahin (Bursaspor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 47 Patrick Etoga, Dk. 60 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21′ Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Papa'nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

31′ Aykut Akgün'ün ceza sahası içerisinde topa yaptığı elle müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.

32′ İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

GOL! 39′ Sol taraftan Özer Hurmacı'nın kullandığı serbest vuruşla yaptığı ortada topa kale önünde Aykut Akgün'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40′ Ali Aytemur'un Kubilay'a yaptığı müdahale sonucu hakem Kadir Sağlam sarı kart ile cezalandırdı. Ali Aytemur, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

GOL! 50′ ceza sahası içi sol tarafından Özer Hurmacı'nın yerden içeri çevirdiği topa Recep Aydın'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

GOL! 90+4′ Allahyar'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü. Dönen topa ceza sahası dışından Berkay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2