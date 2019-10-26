SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Komşuda karmaşa sürüyor! Yüzerek Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştılar
MAÇ SONUCU | Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş 3-0 | Eczacıbaşı zirveye yerleşti
Voleybol

MAÇ SONUCU | Eczacıbaşı VitrA Beşiktaş 3-0 | Eczacıbaşı zirveye yerleşti

Sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı set vermeden mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Venüs Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.

26 Ekim 2019 19:46

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Ece Erol, Tuğçe Ersan)

Setler: 25-15, 25-5, 25-19

Süre: 69 dakika (23,19,27)

Son güncelleme 19:46 | 26 Ekim 2019
beşiktaş Eczacıbaşı venüs sultanlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Sivasspor
9 4 15
4 Fenerbahçe
8 4 14
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 15:00
2
-
1
Antalyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:30
1
-
1
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR