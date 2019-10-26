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MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen Werder Bremen | Ömer Toprak’ın şanssız gecesi
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen Werder Bremen | Ömer Toprak’ın şanssız gecesi

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in forma giydiği Werder Bremen, deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen ile beraber kaldı. Ömer Toprak, kendi kalesine gol atarak şanssız bir gece yaşadı.

26 Ekim 2019 22:55

Almanya Bundesliga 9’uncu hafta mücadelesinde milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin’in formalarını giydiği Werder Bremen deplasmanda Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibinin golleri 4’üncü dakikada Ömer Toprak kendi kalesine ve 58’inci dakikada Lucas Alario’dan gelirken, konuk takımın gollerini 40’ıncı dakikada Milot Rashica ve 48’inci dakikada Davy Klaassen kaydetti.

Mücadelede Werder Bremen’de forma giyen milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin sahaya ilk 11’de çıktı ve 90 dakika forma giydi. Bayer Leverkusen de ise Alman asıllı Türk futbolcu Kerem Demirbay 62 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 22:55 | 26 Ekim 2019
bayer leverkusen Ömer Toprak werder bremen
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OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
8 4 15
4 Sivasspor
9 4 15
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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