MAÇ SONUCU Balıkesirspor Adanaspor 3-0 | Bal-Kes’in zirve takibi sürüyor

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Balıkesirspor, evinde karşılaştığı Adanaspor’u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın 4’üncü dakikasında Balıkesirspor kalecisi Karacic, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart sonrası Balıkesirspor’da Furkan Özçal, oyundan alınırken yerine kaleci İrfan Can Eğribayat oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 16 yapan Balıkesirspor, lider Ümraniyespor’un 1 puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi. 7 puanda kalan Adanaspor ise 15’inci sırada yer aldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Celal Emir Dede)
Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Ahmet Dereli, Eren Keleş (Dk. 41 Marvin Sinan Büyüksakarya), Utku Şen (Dk. 69 Özkan Taştemur), Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 6 İrfan Can Eğribayat), Renan Souza
Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 59 Mrsic (Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk. 4 Karacic (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 51 Serdar Bingöl, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3′ Adanaspor atağında Utku Şen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Kaleci Vukovic meşin yuvarlağı çeldi.
4′ Ani gelişen Balıkesirspor atağında kaleci Goran Karacic ceza sahası dışında İbrahim Halil'i düşürdü. Hakem Ramazan Keleş, Karacic'e direkt kırmızı kartını çıkardı.
GOL! 11′ Gelişen Foxi ceza sahasına yaptığı ortada Okan Alkan’ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
GOL! 22′ Sağ taraftan Foxi’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topla buluşan Rahmi Anıl'ın sert şutu ağlarla buluştu. 2-0
GOL! 59′ Kazanılan serbest vuruşu Mrsic kullandı. Mrsic’in sert şutu Kaleci İrfan Can’ın sağından ağlara gitti. 3-0