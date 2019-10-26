MAÇ SONUCU | Altay Menemenspor 0-2 | İzmir derbisinde Altay’a şok!

TFF 1’inci Lig’de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 9’uncu hafta mücadelesinde Altay, Ekol Göz Menemenspor’a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Menemen’in gollerini 65’inci dakikada Ercan, 90+5’inci dakikada Tayfun kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3’üncü galibiyetini alma şansını kaçıran Altay 15 puanda kalırken, Menemenspor 11 puana ulaştı. Karşılaşmayı 1458 Altaylı, 277 Menemenli taraftar takip etti. İki takım taraftarları maçtan önce birbirleri lehine tezahürat yaparak centilmenlik mesajı verdi.
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Mert Güzenge, Hasan Hüseyin Tetik, Kemal Mavi
ALTAY: Emre, Erhan (Dk. 66 Özgür), İbrahim, Abdülkerim, Murat, Deniz, Tavares (Dk. 68 Oğuzhan), Putsila (Dk. 85 Leandrinho), Tatos, Kappel, Paixao
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan, Alberk, Murat Erdemir (Dk. 70 Muhammed Ali), Taşkın, Mehmet (Dk. 81 Sikiru), Tayfun, Ali Özgün (Dk. 87 Hüseyin)
GOLLER: Dk. 65 Ercan, Dk. 90+5 Tayfun (Menemenspor)
SARI KARTLAR: Abdülkerim, Deniz, Tatos (Altay), Murat Erdemir, Trtovac, Taşkın, Mehmet, Tayfun (Menemenspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3′ Menemenli Murat Erdemir’in kısa düşen pasında araya giren Paixao, Putsila’yı gördü. Putsila’nın vuruşunda savunmada Ercan gole izin vermedi.
9′ Soldan Menemenspor ceza sahasına giren Tatos, topu müsait pozisyondaki Putsila ile buluşturdu. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Putsila, önünü açtı ancak vurmakta gecikince defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
22′ Kappel ceza sahası dışı sol çaprazdan plaseyi yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30′ Kappel sağdan kesti, Paixao’nun yakın mesafeden kafa şutunda top üstten dışarı gitti.
GOL! 65′ Menemenspor öne geçti. Soldan Alberk’in ortasında kaleci Emre’nin üzerine beklediği topu erken davranan Ercan kafayla filelere yolladı: 0-1.
68′ Kappel’in frikikten şık vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90′ Ceza sahası dışından Leandrinho’nun dönerek yaptığı sert vuruşta top yan direkten döndü.
GOL! 90+5′ Menemenspor kontratağında soldan Hüseyin’in pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfun maçın skorunu belirledi: 0-2.