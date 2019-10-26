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Lionel Messi: Dünya Kupası ile değiştirmem!
Milli Takımlar

Lionel Messi: Dünya Kupası ile değiştirmem!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, henüz Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamaması nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi.

26 Ekim 2019 10:38

Dünya futbol tarihine aldığı kupalarla damga vurmasına rağmen henüz Dünya Kupası kazanamayan Lionel Messi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

“HİÇBİRİNDEN VAZGEÇMEM”

Arjantin basınına konuşan Messi, “Dünya şampiyonu olmak istiyorum ancak bunun için kariyerimde kazandığım hiçbir başarıdan vazgeçmem. Tanrı bana bunları verdi ve kazandıklarımla mutluyum” dedi.

“ASLA HAYAL EDEMEZDİM”

Lionel Messi sözlerini “Şu ana kadar kazandıklarımı asla hayal edemezdim. Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını başardım” ifadeleriyle tamamladı.

Arjantin Milli Takımı ile 136 resmi maça çıkan 32 yaşındaki yıldız, 68 gol attı ve 44 asist yaptı.

Son güncelleme 10:38 | 26 Ekim 2019
arjantin dünya kupası messi
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