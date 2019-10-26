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Leicester City Southampton maç özeti: 9 farklı galibiyet!
İngiltere Premier Lig

Leicester City Southampton maç özeti: 9 farklı galibiyet!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası tarihi bir maçla açıldı. Leicester City, Southampton'ı deplasmanda 9-0 yenerek lig tarihine geçti. Leicester City Southampton maç özeti merak ediliyor. İşte Leicester City Southampton maç özeti!

26 Ekim 2019 17:45

Leicester City, deplasmanda Southampton’ı 9-0 yenerek Manchester United’ın 20 yıllık rekorunu kırarken yine aynı takımın ligdeki en farklı galibiyet rekoruna da ortak oldu. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

LEICESTER CITY SOUTHAMPTON MAÇ ÖZETİ İZLE

REKOR KIRILDI

Manchester United’ın 1999 yılında Nottingham Forest’ı deplasmanda 8-1 yendiği maçtan sonra en farklı galibiyete Leicester City imza atmış oldu. Maviler genelde de Manchester United’ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

Son güncelleme 17:45 | 26 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Sivasspor
9 4 15
4 Fenerbahçe
8 4 14
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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