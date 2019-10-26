Leicester City Southampton maç özeti: 9 farklı galibiyet!

Leicester City, deplasmanda Southampton’ı 9-0 yenerek Manchester United’ın 20 yıllık rekorunu kırarken yine aynı takımın ligdeki en farklı galibiyet rekoruna da ortak oldu. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

LEICESTER CITY SOUTHAMPTON MAÇ ÖZETİ İZLE

REKOR KIRILDI

Manchester United’ın 1999 yılında Nottingham Forest’ı deplasmanda 8-1 yendiği maçtan sonra en farklı galibiyete Leicester City imza atmış oldu. Maviler genelde de Manchester United’ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.