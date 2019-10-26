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Katar Ligi’nde ilginç rekor… Top 3 saniyede 3 kere direkten döndü!
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Katar Ligi’nde ilginç rekor… Top 3 saniyede 3 kere direkten döndü!

Futbol oyunu sürprizlerle dolu. Katar Ligi maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem haline geldi...

SKOR DIŞ HABER 26 Ekim 2019 11:25

Direkten dönen toplar futbolun bir parçası. Ama bir top 3 saniyede 3 kere direkten döner mi? Döndü. Katar Ligi’nde Al-Sailiya ile Al-Shahania arasında dün gece oynanan karşılaşmada futbol sahalarında bir daha görülmesi çok zor bir hadise gerçekleşti.

Maçın 52’nci dakikasında Al-Sailiya forveti Meshaal Al-Sharami’nin şutu savunmaya çarparak üst direkte patladı. Daha sonra topu önünde bulan iki oyuncu Mbark Boussoufa ve Mohammed Muddather de topu boş kale yerine direklere nişanladı. Tüm bunlar 3 saniye içinde gerçekleşti.

İki tarafın da çabaları sonucu karşılaşma 0-0 berabere sonlandı.

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Bu sonuçla Al-Sailiya Lig’de 11 puanla 6. sırada yer alırken, 3 puanlı Al-Shahania Lig’in en altındaki yerini korudu.

Son güncelleme 11:27 | 26 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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