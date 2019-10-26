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Hayrettin Aksoy: İkinci yarı yoktuk diyebilirim
Süper Lig

Hayrettin Aksoy: İkinci yarı yoktuk diyebilirim

Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan MKE Ankaragücü antrenörü Hayrettin Aksoy, “Rizespor fark yapabilirdi. Biz oyundan tamamen koptuk. İkinci yarı yoktuk diyebilirim” dedi.

26 Ekim 2019 00:37

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Çaykur Rizespor'un 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından konuşan MKE Anakragücü Antrenörü Hayrettin Aksoy, maçın ilk ayrısında oynadıkları futbolu ikinci yarıya taşıyamadıklarını dile getirdi.

Aksoy, “Oyuna çok iyi başladık. İlk 20 dakikada 2 gol pozisyonumuz var, oyuna hakimdik. İstediğimiz gibi giderken Rizespor biraz daha hareketlenmeye başladığı an penaltı ile golü buldular. İkinci yarıda tempomuz düştü, ilk ayrıda ki futbolu oynayamadık. Direncimiz azaldı. Rizespor fark yapabilirdi. Biz oyundan tamamen koptuk. İkinci yarı yoktuk diyebilirim. İlk yarı biz öne geçmiş olsaydık Rizespor'un bize yaptığını biz onlara yapardık” dedi.

Son güncelleme 00:37 | 26 Ekim 2019
Anakragücü Hayrettin Aksoy
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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