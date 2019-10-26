Ferdi Kadıoğlu U19’daki ilk maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin iki sezon önce NEC Nijmegen’den 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sezona A Takım’da başlamış, ilk dört haftada oyuna sonradan dahil olmuştu. İlk hafta Gaziantep FK ile oynanan ve 5-0 biten maçta gol atan Ferdi Kadıoğlu, ikinci hafta Başakşehir maçında asist yaparak takımının 2-1 kazanmasına pay sahibi olmuştu.

İlk dört haftada 87 dakika forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, daha sonra forma şansı bulamamış, geçtiğimiz hafta da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kararıyla U19 takımına gönderilmişti. U21 liglerinin de kaldırılmasının ardından Fenerbahçe’nin U19 takımında zaman zaman forma şansı şulan Ferdi, Konyaspor ile oynanan maça ilk 11’de başladı. U19 takımı ile ilk kez Konyaspor maçında sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 59’uncu dakikasında kırmızı kart gördü. Kendisine yapılan faul sonrası sinirlenen 21 yaşındaki futbolcu, rakibine sert bir müdahalede bulununca hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kaybetti.