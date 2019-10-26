Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe Konya maçının kanalı…

Fenerbahçe Konyaspor’u ağırlıyor. Aykut Kocamanlı Konyaspor Kadıköy’de puan mücadelesi verirken, Fenerbahçe taraftarı önünde kazanan taraf olmak istiyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçının saati ve kanalı haberimizde…

FENERBAHÇE KONYASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İKİ EKİP 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.