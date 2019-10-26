SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan EYT yorumu: 40 yaşında emeklilik mi olur?
Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe Konya maçının kanalı…
Süper Lig

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? İşte Fenerbahçe Konya maçının kanalı…

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte FB Konya maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

26 Ekim 2019 15:50

Fenerbahçe Konyaspor’u ağırlıyor. Aykut Kocamanlı Konyaspor Kadıköy’de puan mücadelesi verirken, Fenerbahçe taraftarı önünde kazanan taraf olmak istiyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçının saati ve kanalı haberimizde…

FENERBAHÇE KONYASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

fenerbahçe konyaspor sözcü ile ilgili görsel sonucu

İKİ EKİP 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Son güncelleme 15:50 | 26 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Antalyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR