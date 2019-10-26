CANLI | Fenerbahçe 0-0 Konyaspor (İlk yarı oynanıyor)

Fenerbahçe Konyaspor canlı! Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçı ile Süper Lig’de 9. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe; Başakşehir’in Trabzonspor’u, Beşiktaş’ın da Galatasaray’ı konuk edeceği haftada kazanarak maç fazlasıyla 17 puana çıkıp 2. sıraya oturmanın peşinde. Konyaspor ise kazanarak 15 puana yükselip zirve mücadelesine yeniden dahil olmak istiyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE İ.H. KONYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE İ.H. KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

YEDEKLER: Abdullah, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Sadık, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can

YEDEKLER: Mücahit, Volkan, Diagne, Selim, Bajic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Çamdalı, Ferhat, Daci

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve Max Kruse ile akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin bu karşılaşmada görev yapamıyor. Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor’da ise Yeni Malatyaspor maçının ilk dakikasında kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor.

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