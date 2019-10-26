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Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kayıp!
Euroleague

Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kayıp!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. haftasında çıktığı İtalya deplasmanından eli boş döndü! AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenilen sarı-lacivertliler bu sezon 3. deplasmanında da galibiyet alamadı.

26 Ekim 2019 00:32

Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a 87-74 yenildi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 22, Roll 6, Micov 7, Scola 6, Tarczewski 8, Della Valle 15, Biligha 6, Gudaitis 17, Moraschini, Cinciarini, White

Fenerbahçe Beko: Westermann, Sloukas 7, De Colo 12, Vesely 14, Lauvergne 14, Melih Mahmutoğlu 8, Williams 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 2, Datome 5, Tarık Biberovic 4

1. Periyot: 20-11

Devre: 41-29

3. Periyot: 66-55

Son güncelleme 00:32 | 26 Ekim 2019
AX Armani Exchange Milan euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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