Fenerbahçe Beko deplasmanda yine kayıp!

Euroleague’in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a 87-74 yenildi.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon dördüncü maçında üçüncü mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi sahadan 3. kez galip ayrıldı.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)
AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 22, Roll 6, Micov 7, Scola 6, Tarczewski 8, Della Valle 15, Biligha 6, Gudaitis 17, Moraschini, Cinciarini, White
Fenerbahçe Beko: Westermann, Sloukas 7, De Colo 12, Vesely 14, Lauvergne 14, Melih Mahmutoğlu 8, Williams 8, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 2, Datome 5, Tarık Biberovic 4
1. Periyot: 20-11
Devre: 41-29
3. Periyot: 66-55