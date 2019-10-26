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Son Dakika: Kadıköy'de gol yağmuru!
Alanyaspor

Erol Bulut’tan tepki: Olmayan bir faulden…

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik" dedi.

26 Ekim 2019 21:17

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hakemin son dakikada verdiği faul kararını eleştiren Erol Bulut, “Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik” ifadesini kullandı.

Son dakikalarda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten Erol Bulut, “Gaziantep’in zor bir deplasman olduğunu buraya gelmeden önce de biliyorduk. Gaziantep ekibi yeni olmasına rağmen iyi bir takım. Biz buradan üç puanla ayrılmak istiyorduk ama son dakikalarda olmayan bir faulden gol yedik ve berabere kaldık. Aslında biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik sonuç çok daha farklı olurdu. Buradan rahat bir galibiyetle dönebilirdik ama olmadı. Fırsatları değerlendiremeyince de işe böyle olmayan bir faulden gol yeyip bir puana razı olduk ” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:56 | 26 Ekim 2019
alanyaspor Erol Bulut
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Trabzonspor
8 4 15
4 Sivasspor
9 4 15
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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