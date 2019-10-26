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Demir Grup Sivasspor evinin kralı!
Süper Lig

Demir Grup Sivasspor evinin kralı!

Süper Lig'in 9. haftasında konuğu Antalyaspor'u 2-1'le geçen Demir Grup Sivasspor bu sezon evindeki 5. maçında da mağlup olmadı. Yiğidolar'ın iç sahada 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

26 Ekim 2019 19:37

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş maçından galibiyetle, Gaziantep maçından beraberlikle, Trabzon ve Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı Antalyaspor'u da 2-1 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Antalyaspor karşısında ilk yarısını 0-0 golsüz kapattığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 2-1 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi. Antalya galibiyeti ile ligde maç fazlasıyla 15 puanla üçüncü sıraya yükselen Sivasspor, Fenerbahçe'den üçüncülük koltuğunu devraldı. 26 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Sivasspor Antalyaspor 2-1 | Yiğidolar Antalya`yı devirdi Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor`u mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:37 | 26 Ekim 2019
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Sivasspor
9 4 15
4 Fenerbahçe
8 4 14
5 Istanbul Basaksehir
8 4 14
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Sivasspor
Bugün - 15:00
2
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1
Antalyaspor
Gaziantep
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1
-
1
Alanyaspor
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